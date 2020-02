Ханю – победитель чемпионата четырех континентов

Юдзуру Ханю выиграл чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, проходящем в Сеуле.

По сумме двух программ 25-летний японец получил 299,42 балла. Второе место занял американец Джейсон Браун (274,82). Тройку лучших замкнул еще один представитель Японии Юме Кагияме (270,61).

Напомним, что в короткой программе Ханю установил новый мировой рекорд по количеству баллов в короткой программе.

He’s done it again! 👏👏👏 😍😍😍 Another title for Yuzuru Hanyu 🇯🇵 🥇 at the Four Continents in 🇰🇷



