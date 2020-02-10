Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания - Советский спорт
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10 февраля 2020 18:31Фигурное катаниеКорегин Владислав

Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, почему редко дает интервью.

– С появлением дочки появились другие заботы. Как только Анжелика родилась, почти полностью абстрагировалась от фигурного катания, сосредоточилась на ребенке. Должна сказать, что мне очень нравится это состояние. Почему тогда всего один ребенок? Это пока один, но обязательно будут еще дети, – цитирует Волосожар RT.

Напомним, что 33-летняя спортсменка вместе со своим партнером и мужем Максимом Траньковым завершила карьеру в 2018 году. За свою карьеру она стала двукратным обладателем золотых медалей Олимпиады-2014, четырехкратной чемпионкой Европы (2012-2014, 2016) и трехкратной призеркой мирового первенства (2011-2013).

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