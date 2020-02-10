Татьяна Волосожар: Перед родами я до последнего дня вела очень активный образ жизни 33-летняя уроженка Днепропетровска четыре раза выигрывала чемпионат Европы в парном катании.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала журналистам, как рождение ребенка повлияло на ее спортивную жизнь, отметив, что во время беременности поддерживала форму.

«Перед родами я чуть ли не до последнего дня вела очень активный образ жизни, постоянно приходила вместе с Максом на «Ледниковый период», где он тогда выступал. Когда была уже на восьмом месяце, в Москву на какие-то соревнования приезжал Стефан Ламбьель, и мы с ним вовсю катались в паре.

Хотя набрала за время беременности 11 килограммов. Через три месяца встала на коньки и за месяц привела себя в форму», – цитирует спортсменку RT.