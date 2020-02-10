Татьяна Волосожар: Перед родами я до последнего дня вела очень активный образ жизни

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала журналистам, как рождение ребенка повлияло на ее спортивную жизнь, отметив, что во время беременности поддерживала форму.
«Перед родами я чуть ли не до последнего дня вела очень активный образ жизни, постоянно приходила вместе с Максом на «Ледниковый период», где он тогда выступал. Когда была уже на восьмом месяце, в Москву на какие-то соревнования приезжал Стефан Ламбьель, и мы с ним вовсю катались в паре.
Хотя набрала за время беременности 11 килограммов. Через три месяца встала на коньки и за месяц привела себя в форму», – цитирует спортсменку RT.
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