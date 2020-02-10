Татьяна Волосожар: У меня нет уверенности, что смогу посвятить себя тренерской работе Уроженка Днепропетровска завершила карьеру в 2018 году.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар высказалась о возможной карьере в качестве тренера. «Пока у меня нет уверенности, что смогу посвятить себя тренерской работе: для этого у нас с Максимом пока еще слишком много всевозможных ледовых проектов», – цитирует Волосожар RT.