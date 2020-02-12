Столбова объявила о завершении спортивной карьеры

- Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры. Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», - передает слова Столбовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Напомним, в паре с Федором Климовым Столбова стала олимпийской чемпионкой Сочи в командном турнире и серебряным призером – в личном. Также пара завоевала серебро чемпионата мира, три серебра и бронзу чемпионатов Европы. МОК не допустил пару на Олимпийские игры в Пхенчхан, а летом пара Столбова – Климов распалась.
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