Константинова будет тренироваться в академии Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться в его академии в группе Александра Волкова.
«Встреча прошла хорошо, Станислава готова тренироваться, готова покорять четверные прыжки, аксель в три с половиной оборота. Надеюсь, у них с Александром Сергеевичем Волковым все получится. Катание у Станиславы очень красивое, сейчас она войдет в форму, будет трудиться. Я на подхвате - если нужна поддержка, я всегда рядом», – рассказал Плющенко в интервью ТАСС.
Ранее Константинова тренировалась под руководством Валентины Чеботаревой, с которой начала сотрудничать еще в десятилетнем возрасте.
На декабрьском чемпионате России в Красноярске Станислава потерпела неудачу, заняв лишь 13-е место. Ее лучшее достижение на национальном уровне – четвертые места в 2017 и 2018 годах. Также фигуристка становилась четвертой на чемпионате Европы 2019 года
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