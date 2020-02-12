Константинова будет тренироваться в академии Плющенко 19-летняя фигуристка – бронзовый призер прошлогодней Универсиады в Красноярске.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться в его академии в группе Александра Волкова.

«Встреча прошла хорошо, Станислава готова тренироваться, готова покорять четверные прыжки, аксель в три с половиной оборота. Надеюсь, у них с Александром Сергеевичем Волковым все получится. Катание у Станиславы очень красивое, сейчас она войдет в форму, будет трудиться. Я на подхвате - если нужна поддержка, я всегда рядом», – рассказал Плющенко в интервью ТАСС.

Ранее Константинова тренировалась под руководством Валентины Чеботаревой, с которой начала сотрудничать еще в десятилетнем возрасте.

На декабрьском чемпионате России в Красноярске Станислава потерпела неудачу, заняв лишь 13-е место. Ее лучшее достижение на национальном уровне – четвертые места в 2017 и 2018 годах. Также фигуристка становилась четвертой на чемпионате Европы 2019 года