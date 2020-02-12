Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler В январе россиянки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы.

Журнал Tatler на обложку своего мартовского номера поместил совместное фото четырех российских фигуристок – Александры Трусовой, Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, сообщает еженедельный журнал «Профиль».

Заголовок: «По тонкому льду. Взлеты и падения фигуристок Этери Тутберидзе»

В января нынешнего года россиянки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы

в австрийском Граце. Косторная стала чемпионкой, Щербакова выиграла серебряную медаль, а Трусова – бронзову. Алина Загитова, объявив о приостановке спортивной карьеры, пропустила и европейское первенство и декабрьский чемпионат России в Красноярске. Тем не менее, олимпийская чемпионка Пхенчхана остается первой российской спортсменкой, завоевавшей все возможные титулы в мировом фигурном катании.