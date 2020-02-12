Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler

Журнал Tatler на обложку своего мартовского номера поместил совместное фото четырех российских фигуристок – Александры Трусовой, Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, сообщает еженедельный журнал «Профиль».
Заголовок: «По тонкому льду. Взлеты и падения фигуристок Этери Тутберидзе»
В января нынешнего года россиянки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы
в австрийском Граце. Косторная стала чемпионкой, Щербакова выиграла серебряную медаль, а Трусова – бронзову. Алина Загитова, объявив о приостановке спортивной карьеры, пропустила и европейское первенство и декабрьский чемпионат России в Красноярске. Тем не менее, олимпийская чемпионка Пхенчхана остается первой российской спортсменкой, завоевавшей все возможные титулы в мировом фигурном катании.
Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020 В четверг смешанной эстафетой открывается чемпионат мира в итальянском Антхольце. 12.02.2020 20:30 Биатлон Тигай Лев «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Шестеркин едва не оформил первый «сухарь». «Рейнджерс» победили (видео) Очередной игровой день НХЛ включал в себя пять матчей. 10.02.2020 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Фееричная «Тампа» Кучерова смела со своего пути и Малкина Обзор игрового дня в НХЛ. 12.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий