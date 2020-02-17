Фигурист Самарин выиграл турнир в Таллине

Российский фигурист Александр Самарин стал триумфатором международного турнира в Таллине. Он победил и в произвольной, и в короткой программах, набрав в сумме 255,86 балла.
Второе место занял другой россиянин 16-летний Евгений Семененко с 227,52 баллами, третьим стал представитель Эстонии Александр Селевко (219,52).
Среди женщин также первенствовала представительница России Анастасия Гулякова (200,11). Анастасия Коломиец стала пятой (153,23).
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