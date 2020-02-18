Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию, диагноз не известен Причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением фигуристки.

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.

Об этом сообщает Sport24.ru, публикуя фото- и видеоматериалы, сделанные в операционном блоке клиники, где Сотникова сидит в шейном воротнике.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована и прооперирована ⚡ pic.twitter.com/sLJUAaEylI — SPORT24.ru (@sport24_ru) February 18, 2020

Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением фигуристки. Известно лишь, что 23-летняя спортсменка уже не первый день находится в больнице, и ей сделали операцию.

Агент фигуристки Мария Шашина от комментариев отказалась.