Агент Сотниковой рассказала о состоянии спортсменки Вчера СМИ сообщили о госпитализации фигуристки.

Агент олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Мария Шишина прокомментировала состояние спортсменки.

«Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки!

Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления.

Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно.

Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лед и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием.

Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении.

Благодарим за понимание!» — написала Шашина в Instagram.

Напомним, вчера СМИ сообщили о госпитализации Сотниковой в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. На опубликованных видео спортсменка сидит в шейном воротнике в операционном блоке клиники.