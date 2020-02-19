Агент Сотниковой рассказала о состоянии спортсменки

Агент олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Мария Шишина прокомментировала состояние спортсменки.
«Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки!
Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления.
Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно.
Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лед и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием.
Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении.
Благодарим за понимание!» — написала Шашина в Instagram.
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Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! @adelina_sotnikova14 действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно. ⠀ Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лёд и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием. ⠀ Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении. Благодарим за понимание! 🙏🏻 ⠀ #аделинасотникова #фигурноекатание #сми #shhashinaagency @1tv @sport24ru @aif_ru @ntvru @sport_express @vesti24
Публикация от Маша Шашина (@shhashinaagency)
Напомним, вчера СМИ сообщили о госпитализации Сотниковой в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. На опубликованных видео спортсменка сидит в шейном воротнике в операционном блоке клиники.