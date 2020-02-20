Жулин рассказал, как Медведева уходила от Тутберидзе Тренер считает, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поступила некрасиво.

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду и тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

Жулин считает, что главной ошибкой двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании был некрасивый разрыв с наставницей – без выражения благодарности. В то же время, Александр Вячеславович отметил, что Тутберидзе – очень эмоциональный человек и неизвестно, как бы она отреагировала на прощальный жест Медведевой.

«Почему Женя не подарила цветы Этери? Боялась, что она ее просто по башке ударит и проломит голову», – цитирует тренера «Профиль».

В активе Медведевой по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Евгения завоевала серебро, уступив Алине Загитовой.