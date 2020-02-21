Плющенко предложил Медведевой сменить гражданство и завершить карьеру Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что фигуристке Евгении Медведевой следует закончить карьеру.

Как сообщает «Профиль», по словам спортсмена, фигуристке уже не удастся справиться с конкуренцией. Кроме этого Плющенко предложил Медведевой сменить спортивное гражданство и начать представлять другую страну.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, как Медведева уходила от тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, что в активе Медведевой по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Евгения завоевала серебро, уступив Алине Загитовой.