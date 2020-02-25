Нина Мозер: Люди не справляются с требованиями нынешних правил фигурного катания - Советский спорт
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25 февраля 2020 18:02Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Нина Мозер: Люди не справляются с требованиями нынешних правил фигурного катания

Заслуженный тренер России рассказала о том, почему ISU рассматривает возможность изменения критериев оценивания.

Перспективы изменения правил в фигурном катании Нина Мозер прокомментировала в интервью «Советскому спорту».

«В 1980-м году были одни правила, их поменяли, и вот уже 40 лет в фигурном катании другие правила, – заявила заслуженный тренер России. – Думаю, наступил момент опять вносить изменения. Потому что нужно привлекать зрителей, нужно создавать интерес.

Этот вопрос президенты федераций обсуждали с представителями руководства ISU, но пока в виде предложения. Здесь есть как положительная сторона, так и отрицательная. Кто-то считает, что самое главное – это прыжковая зона, это элементы, которые необходимы. Но на сегодня еще нет критериев, как оценивать артистическую программу.

Нынешняя система настолько сложная, что во многих странах люди перестали заниматься фигурным катанием, как профессиональным видом спорта. Люди не справляются с требованиями нынешних правил. Если в нашей стране спорт всегда был очень важным, так же, как и в Китае, и еще в шести-семи странах, то у остальных при этих правилах нет шансов когда-либо попасть в призовые тройки. А что дальше происходит? Спонсоры не хотят работать с такими федерациями, а государство не хочет вкладывать деньги в развитие фигурного катания. Зачем, если медалей не будет? Будет шесть стран, а дальше пропасть. Сейчас чемпионат Европы уже слабее чемпионата России!»

Мозер занимается тренерской работой с 1985 года. В 2014-м под руководством Нины Михайловны россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли золотые медали в турнире спортивных пар на Олимпиаде в Сочи.

Большое интервью Нины Мозер читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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