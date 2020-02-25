Нина Мозер: Не знаю, нужен ли возрастной ценз, на наших фигуристок стало интересно смотреть ISU собирается поднять возраст спортсменов, которые могут принимать участие во взрослых соревнованиях, до 17 лет.

Решение о новом возрастном цензе в фигурном катании может быть принято на летнем конгрессе Международного союза конькобежцев. Эту перспективу прокомментировала заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью «Советскому спорту»:

«Когда Тара Липински и Сара Хьюз в 15-16 лет выигрывали и при этом представляли США, ни у кого вопросов не возникало. Сейчас вопросы к возрасту фигуристок появились и у нас разу начали говорить, что это против России. Нам везде какие-то заговоры мерещатся. А никому не приходила простая мысль, что люди идут во дворец посмотреть соревнования сильнейших фигуристов мира, а там катаются дети. Все-таки хочется какой-то гармонии. Наш вид спорта называется «фигурное катание». Но могу сказать, что в нынешнем сезоне у наших девочек виден большой прогресс именно в плане фигурного катания. На них сейчас стало интересно смотреть.

Нужно ли вводить возрастной ценз? Сейчас я скажу «за», а через год подумаю: «Зачем я это сказала?». У меня нет точного ответа на этот вопрос. Есть дети, которые в 14 лет выглядят, как сформировавшиеся люди. А бывает наоборот».

На январском чемпионате Европы в австрийском Граце российские фигуристки заняли весь пьедестал почета по итогам соревнований в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала 16-летняя россиянка Алена Косторная, 15-летняя Анна Щербакова – серебряную, а ее сверстница Александра Трусова – бронзовую.