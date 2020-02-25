Олимпийскую чемпионку Сотникову выписали из больницы 23-летняя фигуристка перенесла серьезную операцию.

Аделина Сотникова была выписана из больницы. Об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

«Аделину выписали из больницы. Это произошло еще в пятницу, с ней все хорошо. Теперь главное – поскорее восстановиться», – заявила Буянова в интервью «РИА Новости».

18 февраля стало известно, что Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова и находится в отделении первой нейрохирургии. Диагноз – дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. Позже агент фигуристки Мария Шашина сообщила, что Аделина перенесла операцию.

Сотникова – в первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Свою золотую медаль Аделина выиграла на Олимпиаде 2014 года в Сочи.