«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно». Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 февраля 2020 12:12Фигурное катаниеНечаев Юрий

«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно». Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным

Молодые люди встречались на протяжении нескольких лет.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила расставание с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства», - рассказала спортсменка в интервью spb.aif.ru.

Напомним, 23-летняя Туктамышева является чемпионкой Европы, чемпионкой мира, а также обладательницей множества других наград в женском одиночном фигурном катании.

Наместников попал в Колорадо, а Шестеркин – в аварию «Советский спорт» следил за новостями вокруг дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 01:30 Хоккей Федоровский Александр
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
На Востоке интриг нет. А на Западе СКА постарается опередить ЦСКА В воскресенье определились все участники плей-офф на Востоке. 24.02.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Ковальчук меняет команду, Малкин забивает и дерется, а Худобин становится первой звездой (видео) «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 24.02.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Армия Питера отправила Кубок континента в Казань? СКА одержал победу над ЦСКА, захватил лидерство на Западе, но завершил регулярный чемпионат. А победа «Ак Барса» вывела команду Квартальнова на первое место в общей таблице чемпионата. 25.02.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Новости
13:25 Футбол «Чертаново» обыграло юношескую сборную России в матче за седьмое место на Кубке ФНЛ
12:55 ММА Евлоев не получил серьезных травм в ДТП в Тайланде
12:46 Футбол Серхио Рамос: После тяжелого вечера начинаем работать над завтрашней победой
12:31 Теннис Новак Джокович: Хачанов отличный парень и очень мощный игрок
12:12 Фигурное катание «Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно». Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным
11:59 ММА Валентин Молдавский: У Харитонова осталось только имя
11:42 Футбол Бывший полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру во второй лиге Китая
11:27 Хоккей «Сибирь» продлила контракт с голкипером Сятери (фото)
11:18 Футбол Источник: «Манчестер Юнайтед» летом может продать Де Хеа
11:04 Теннис «Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе». Хачанов обратился к Шараповой
10:51 Футбол Данило: «Ювентус» не имеет права играть так, как в первом тайме матча против «Лиона»
10:35 Хоккей Бучневич поблагодарил болельщиков «Рейнджерс» за поддержку после ДТП
10:18 ММА Российский боец смешанных единоборств Евлоев попал в ДТП, его следующий бой отменен
10:06 Теннис Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
09:54 Футбол Каземиро: Лишь 15 минут в игре против «Манчестер Сити» «Реал» не делал то, что должен был
09:40 Футбол Рэмси - после поражения от «Лиона»: «Ювентус» сохраняет шансы на победу в этом противостоянии
09:26 Хоккей «Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» в 900-м матче Малкина за клуб (видео)
09:08 Футбол Леонардо Бонуччи: Игроки «Ювентуса» должны усердно работать перед ответным матчем с «Лионом»
08:57 Футбол Фернандо Морьентес: Головин способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее
08:31 Футбол Криштиану Роналду: «Ювентус» уверен, что пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов
Московская вода: академики РАН осудили проекты Собянина и Воробьева
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Прогноз Бориса Кубая. На Приморье несутся сразу три циклона
Рантье и больше ничего: кто возьмет в свои руки недвижимость империи Хайруллиных?
На белгородских магистральных дорогах сократят число полос и установят ограждения
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика