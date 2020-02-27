«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно». Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным Молодые люди встречались на протяжении нескольких лет.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила расставание с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства», - рассказала спортсменка в интервью spb.aif.ru.

Напомним, 23-летняя Туктамышева является чемпионкой Европы, чемпионкой мира, а также обладательницей множества других наград в женском одиночном фигурном катании.