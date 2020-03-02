Сотникова объявила о завершении карьеры - Советский спорт
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02 марта 2020 09:31Фигурное катаниеКорегин Владислав

Сотникова объявила о завершении карьеры

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

Обладательница золотой медали на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи в одиночном разряде Аделина Сотникова сообщила о том, что завершает свою карьеру.

– Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене. Хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне. Это действительно моя большая семья. Фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт, – сказала Сотникова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».

Ранее стало известно, что 23-летняя спортсменка была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей была сделана операция. По словам врача, у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. Ранее Сотникова стала двукратной серебряной призеркой на чемпионатах Европы в Загребе (2013) и Будапеште (2014). В 2012 году она была признана мастером спорта России международного класса, а в 2014-м стала заслуженным мастером спорта России.

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