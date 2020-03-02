Евгений Плющенко: Сотниковой будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз - Советский спорт
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02 марта 2020 12:39Фигурное катаниеГичунцев Артур

Евгений Плющенко: Сотниковой будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз

Спортсменка завершила карьеру в 23 года.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение россиянки Аделины Сотниковой уйти из фигурного катания.

«Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось. Но мне всегда нравилось, что она боец, что хотела доказать самой себе – соревноваться, двигаться, выступать. Даже операцию сделали, но не получилось.

Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила свое решение, ей будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз», – цитирует Плющенко ТАСС.

Ранее стало известно, что 23-летняя спортсменка была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей была сделана операция. По словам врача, у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.

В последний раз Сотникова участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. Ранее она стала двукратной серебряной призеркой на чемпионатах Европы в Загребе (2013) и Будапеште (2014). В 2012 году она была признана мастером спорта России международного класса, а в 2014-м стала заслуженным мастером спорта России.

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