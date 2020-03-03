Евгения Медведева: Какой был самый сложный момент в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о самом сложном периоде в жизни.

- Какой был самый сложный момент в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады. Мне нужно было изменить свою жизнь. Это было очень трудное решение. Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около 5 месяцев, это много. Это была самая трудная часть моей жизни в целом, но она очень много значила для меня, потому что теперь я говорю: «Да, я сильная», - цитирует Медведеву Sport24.ru.

В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться в Финал Гран-при по фигурному катанию, а с чемпионата России фигуристка снялась после короткой программы из-за повреждения конька.