Евгения Медведева: Какой был самый сложный момент в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады - Советский спорт
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03 марта 2020 13:19Фигурное катание

Евгения Медведева: Какой был самый сложный момент в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о самом сложном периоде в жизни.

- Какой был самый сложный момент в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады. Мне нужно было изменить свою жизнь. Это было очень трудное решение. Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около 5 месяцев, это много. Это была самая трудная часть моей жизни в целом, но она очень много значила для меня, потому что теперь я говорю: «Да, я сильная», - цитирует Медведеву Sport24.ru.

В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться в Финал Гран-при по фигурному катанию, а с чемпионата России фигуристка снялась после короткой программы из-за повреждения конька.

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