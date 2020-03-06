Валерий Колесов: Приятно попасть в топ-3, но это все только благодаря короткой программе

– Сегодня выступление не получилось, но результат есть, потому что была хорошая короткая программа, а вот произвольная совсем не удалась. На самом деле, не вижу особых причин для такого плохого проката. Ледовое покрытие было отличным. Для нас это хороший опыт. Пока не знаю, будут ли еще выступления в этом сезоне, но для следующего точно поставим новые программы. Цель на будущее – кататься чисто. Когда увидели свои оценки, почувствовали расстройство, потому что здесь нам просто повезло. На других стартах с таким результатом мы не были бы даже в пятерке. Конечно, приятно попасть в топ-3, но это все только благодаря короткой программе – цитирует Колесова Sport24.ru.
Отметим, что на юниорском чемпионате мира российские пары заняли весь пьедестал. Золотые медали завоевали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов – по итогам двух программ они получили 195,96 баллов. Второе место на счету Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова (174,85). Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (171,18).
Отметим, что чемпионат мира завершится 8 марта.
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