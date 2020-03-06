Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ с новым рекордом турнира Усачева заняла третье место, а Хромых – пятое.

На чемпионате мира среди юниоров в Таллинне девушки показали короткую программу.

Лучший результат показал победительница юниорского первенства России 2020 года Камила Валиева – 74,92 балла. Это новый рекорд юниорских чемпионатов мира.

Второе место заняла кореянка Ли Хэ Ин (70,08), третье – еще одна представительница России Дарья Усачева (68,45). Майя Хромых в итоговом протоколе оказалась на пятой строчке с результатом 66,78 баллов.

Все три представительницы юниорской сборной России Валиева, Усачева и Хромых являются подопечными Этери Тутберидзе.

Произвольную программу 24 лучшие спортсменки по итогам короткой покажут завтра 7 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров

Таллинн, Эстония

Девушки. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 74,92

2. Ли Хэ Ин (Корея) – 70,08

3. Дарья Усачева (Россия) – 68,45

4. Алиса Лю (США) – 67,52

5. Мая Хромых (Россия) – 66,78

6. Уи Сео Ен (Корея) – 65,45

7. Старр Эндрюз (США) – 65,31

8. Мана Кавабэ (Япония) – 64,47

9. Екатерина Куракова (Польша) – 63,20

10. Томоэ Кавабата (Япония) – 62,85…