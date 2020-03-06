Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ с новым рекордом турнира

На чемпионате мира среди юниоров в Таллинне девушки показали короткую программу.
Лучший результат показал победительница юниорского первенства России 2020 года Камила Валиева – 74,92 балла. Это новый рекорд юниорских чемпионатов мира.
Второе место заняла кореянка Ли Хэ Ин (70,08), третье – еще одна представительница России Дарья Усачева (68,45). Майя Хромых в итоговом протоколе оказалась на пятой строчке с результатом 66,78 баллов.
Все три представительницы юниорской сборной России Валиева, Усачева и Хромых являются подопечными Этери Тутберидзе.
Произвольную программу 24 лучшие спортсменки по итогам короткой покажут завтра 7 марта.
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров
Таллинн, Эстония
Девушки. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) – 74,92
2. Ли Хэ Ин (Корея) – 70,08
3. Дарья Усачева (Россия) – 68,45
4. Алиса Лю (США) – 67,52
5. Мая Хромых (Россия) – 66,78
6. Уи Сео Ен (Корея) – 65,45
7. Старр Эндрюз (США) – 65,31
8. Мана Кавабэ (Япония) – 64,47
9. Екатерина Куракова (Польша) – 63,20
10. Томоэ Кавабата (Япония) – 62,85…