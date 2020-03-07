«Чудо вошло в нашу жизнь». Олимпийская чемпионка Ильиных стала мамой 25-летняя спортсменка является обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2014, а также золотой медалисткой в командных соревнованиях.

Как сообщает «Профиль», российская фигуристка в танцах на льду Елена Ильиных родила известному танцору Сергею Полунину первенца. Отмечается, что радостное событие произошло 16 января.

– Чудо вошло в нашу жизнь, – написал Полунин на своей странице в Instagram.

Напомним, что весной 2019 года Ильиных объявила о завершении своей карьеры.