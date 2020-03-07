Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева победила на юниорском чемпионате мира в Таллине, выиграв произвольную программу.
Она набрала за свой прокат 152,38 балла. По сумме двух программ у Валиевой 227,30 балла.
Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева (207,74 в сумме), третье место у американки Алисы Лью (204,83).
Майя Хромых (Россия) стала четвертой (198,24), далее расположились кореянки Ли Хэ Ин (194,01) и Ви Се Йон (193,30).
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