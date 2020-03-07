Татьяна Тарасова: Валиева была вне конкуренции Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала победу российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате мира в Таллине (Эстония).

- Вне всякой конкуренции Валиева, занявшая первое место, и Усачева. Все по-честному. И прекрасная была американка, которая владеет акселем в три с половиной оборота и четверным лутцем, но не удалось ей сделать его. Восемь-девять девочек катались выдающимся образом, особое внимание нужно обратить на кореянок, они сделали огромный шаг вперед, - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, что 13-летняя Валиева завоевала золотую медаль, установив юниорские мировые рекорды в произвольной программе (152,38) и по сумме баллов (227,30).