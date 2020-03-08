Брайан Орсер: Катание Валиевой действительно превосходное для ее возраста

- Она потрясающая. Она меня сильно впечатлила, ее катание действительно превосходное для ее возраста, - передает слова Орсера «РИА Новости».
Напомним, что 13-летняя Валиева завоевала золотую медаль, установив юниорские мировые рекорды в произвольной программе (152,38) и по сумме баллов (227,30).
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