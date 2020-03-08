Брайан Орсер: Катание Валиевой действительно превосходное для ее возраста Брайан Орсер, тренер Евгении Медведевой, оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате мира в Таллине (Эстония).

- Она потрясающая. Она меня сильно впечатлила, ее катание действительно превосходное для ее возраста, - передает слова Орсера «РИА Новости».

Напомним, что 13-летняя Валиева завоевала золотую медаль, установив юниорские мировые рекорды в произвольной программе (152,38) и по сумме баллов (227,30).