Брайан Орсер: Сейчас у Медведевой не самый легкий момент – она упала духом Тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о состоянии своей подопечной Евгении Медведевой.

Как сообщает «Профиль», наставник заявил, что двукратная чемпионка мира переживает сложный период. Во всем виновато снятие спортсменки с чемпионата России-2020.

– Жаловаться тут не на что, с коньком тогда вышла неудача. Я вообще думаю, что это были ее лучшие прокаты в жизни. По мне, они были лучше ее выступлений на Олимпиаде, потому что тут каталась женщина, а не девочка. Она смогла соединить технику, эмоции, подачу программы, презентацию – и это было для нее новым этапом развития. Сейчас не самый легкий момент. Все по плану, но она упала духом. Немного зависает, – сказал Орсер.

Напомним, что в декабре 2019 года Медведева выступила на чемпионате России в Красноярске, на котором после короткой программы расположилась на промежуточном пятом месте с 71,08 баллами, но из-за повреждения ботинка на тренировке перед короткой программой было принято решение сняться с произвольной программы