Медведева опубликовала новые провокационные фото

Известная российская фигуристка Евгения Медведева порадовала поклонников новыми откровенными фото в черно-белой гамме.

На фотографиях спортсменка одета в обтягивающее платье, сообщает «Профиль». Фигуристка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Спортсменка получила сотни восторженных комментариев. Многие отдельно отметили фигуру Медведевой. Однако детали пользователи сети не разглядели из-за особого освещения, которое выбрал фотограф.

Ранее фигуристка объявила о завершении карьеры. Она планирует участвовать в ледовых шоу или стать тренером.