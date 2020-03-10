Медведева опубликовала новые провокационные фото - Советский спорт
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10 марта 2020 16:33Фигурное катаниеТрофименко Кирилл

Медведева опубликовала новые провокационные фото

На них фигуристка предстала в обтягивающем стройную фигуру коротком платье и в туфлях на высоких каблуках.

Известная российская фигуристка Евгения Медведева порадовала поклонников новыми откровенными фото в черно-белой гамме.

На фотографиях спортсменка одета в обтягивающее платье, сообщает «Профиль». Фигуристка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Спортсменка получила сотни восторженных комментариев. Многие отдельно отметили фигуру Медведевой. Однако детали пользователи сети не разглядели из-за особого освещения, которое выбрал фотограф.

Ранее фигуристка объявила о завершении карьеры. Она планирует участвовать в ледовых шоу или стать тренером.

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