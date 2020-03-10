Туктамышева снова разделась на льду

Чемпионка мира в женском фигурном катании Елизавета Туктамышева представила в Санкт-Петербурге свое шоу «Горячий лед». Видео она выложила на своей странице в Instagram.
23-летняя Туктамышева выступила с двумя сольными номерами, сообщает «Профиль». Один из них впечатлил поклонников своей провокационностью — фигуристка сменила костюм стюардессы на нечто больше похожее на откровенную комбинацию прямо на льду. Выступление сопровождалось песней Бритни Спирс Toxic.
Также своими номерами поклонников порадовали другие фигуристы, в том числе Сергей Мозгов, Михаил Коляда и Бетина Попова.
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Евгений Ловчев: После пропущенного гола у «Спартака» кончились силы – моральные и физические Наш обозреватель Евгений Ловчев – о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром». 09.03.2020 19:49 Футбол Волохов Юрий Магомед-Шапи Сулейманов: В клубе знают, что роль запасного меня не устраивает После матча «Спартак» - «Краснодар», в котором гости одержали победу 1:0, своим мнение поделился Магомед-Шапи Сулейманов. 09.03.2020 21:25 Футбол Григорьевская Юлия Фанаты в РПЛ снова дерутся, а коронавирус может оставить нас без футбола. Анонс свежего ССФ Во вторник, 10 марта появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 10.03.2020 13:43 Футбол Анисимов Вадим «Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче Обзор матчей плей-офф в субботу от «Советского спорта». 07.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей «Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Валерий Масалитин: «Спартаку» вылет не грозит Интервью про матчи «Спартак» - «Краснодар» и «Ростов» - ЦСКА. 10.03.2020 09:00 Футбол Усачев Владислав