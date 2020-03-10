Туктамышева снова разделась на льду - Советский спорт
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10 марта 2020 17:09Фигурное катаниеТрофименко Кирилл

Туктамышева снова разделась на льду

Фигуристка представила собственное откровенное шоу.

Чемпионка мира в женском фигурном катании Елизавета Туктамышева представила в Санкт-Петербурге свое шоу «Горячий лед». Видео она выложила на своей странице в Instagram.

23-летняя Туктамышева выступила с двумя сольными номерами, сообщает «Профиль». Один из них впечатлил поклонников своей провокационностью — фигуристка сменила костюм стюардессы на нечто больше похожее на откровенную комбинацию прямо на льду. Выступление сопровождалось песней Бритни Спирс Toxic.

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Также своими номерами поклонников порадовали другие фигуристы, в том числе Сергей Мозгов, Михаил Коляда и Бетина Попова.

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