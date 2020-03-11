Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен Причиной станет вспышка эпидемии коронавируса в мире.

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.

Причиной форсмажора станет эпидемия коронавируса в мире, сообщает журналист Себастьян Бове на своей странице в Twitter. Официальное объявление может быть сделано уже сегодня.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.