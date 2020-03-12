Евгения Медведева – об отмене чемпионата мира: Решение правильное, хоть и печальное - Советский спорт
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12 марта 2020 00:29Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Евгения Медведева – об отмене чемпионата мира: Решение правильное, хоть и печальное

Российская фигуристка прокомментировала решение канадских властей.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на своей странице в инстаграме прокомментировала решение властей Квебека об отмене чемпионата мира из-за распространения коронавируса.

«Очень грустные новости, – написала Медведева. – Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований.

Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз!

Мойте руки».

Чемпионат мира должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта. ISU сообщил, что рассмотрит возможность проведения турнира лучших фигуристов в нынешнем году, но соревнования могут быть проведены не раньше октября.

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