Все соревнования по фигурному катанию в России отменены Причиной стала вспышка пандемии коронавируса.

Федерация фигурного катания на коньках России отменила все российские соревнования до конца сезона-2019/2020.

«Дорогие друзья и коллеги! Отмена чемпионатов мира 2020 года в Монреале и Лейк-Плэсиде вызывает глубокое сожаление. <...> В связи с введением режима повышенной готовности и принимаемыми мерами по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, приостанавливающими проведение любых спортивных мероприятий, ФФККР информирует об отмене всех всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках до конца сезона 2019/2020 гг. В существующей ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение требований личной гигиены и постоянный контроль за состоянием здоровья и т. п. Желаем всем крепкого здоровья, плодотворной подготовки и успешных выступлений в новом предолимпийском сезоне!», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.