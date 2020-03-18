Все соревнования по фигурному катанию в России отменены

Федерация фигурного катания на коньках России отменила все российские соревнования до конца сезона-2019/2020.
«Дорогие друзья и коллеги! Отмена чемпионатов мира 2020 года в Монреале и Лейк-Плэсиде вызывает глубокое сожаление. <...> В связи с введением режима повышенной готовности и принимаемыми мерами по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, приостанавливающими проведение любых спортивных мероприятий, ФФККР информирует об отмене всех всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках до конца сезона 2019/2020 гг. В существующей ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение требований личной гигиены и постоянный контроль за состоянием здоровья и т. п. Желаем всем крепкого здоровья, плодотворной подготовки и успешных выступлений в новом предолимпийском сезоне!», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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