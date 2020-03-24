Алена Леонова: Отмена чемпионата мира – удар по фигуристам - Советский спорт
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24 марта 2020 10:19Фигурное катание

Алена Леонова: Отмена чемпионата мира – удар по фигуристам

В начале марта заявила министр здравохранения канадской провинции Квебек Даниэлль Макканн об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова прокомментировала отмену мирового первенства по фигурному катанию 2020 года.

- Это удар, но, учитывая сложившуюся ситуацию и причину отмены турнира, то все к лучшему. Ведь мы же не знаем, что бы случилось, если бы чемпионат мира был проведен?

Думаю, что вряд ли поменяются фавориты чемпионата мира за год, хотя загадывать в фигурном катании никогда не следует, - цитирует Леонову «РИА Новости».

Добавим, что в соревнованиях должны были принять участие 200 фигуристов из 50 стран мира, однако у многих из них возникли проблемы с путешествием в Канаду, поскольку из-за эпидемии коронавируса многие страны ограничили въезд и выезд, а также международное авиасообщение.

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