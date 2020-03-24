Медведева показала индивидуальную защиту от коронавируса - Советский спорт
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24 марта 2020 14:09Фигурное катаниеТрофименко Кирилл

Медведева показала индивидуальную защиту от коронавируса

Фигуристка ходит по магазинам в перчатках и маске.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новое фото в своем Instagram, на котором показала, как защищается от коронавируса.

Во время похода в супермаркет спортсменка надела маску и перчатки, сообщает «Профиль».

Фигуристка сейчас тренируется в Торонто у Брайана Орсера. Из-за карантина на фоне распространения коронавируса ее тренировочный каток был закрыт. На последнем чемпионате России Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с коньком и не смогла отобраться в сборную страны, чем была очень расстроена.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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