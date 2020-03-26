Загитову обвинили в плагиате Медведевой Российскую фигуристку Алину Загитову в подражании Евгении Медведевой.

Как сообщает «Профиль», по словам одной из подписчиц спортсменки в Instagram, Загитова вслед за Медведевой начала выкладывать фрагменты своих программ и тренировок.

«Я конечно люблю Алину, но сколько можно повторять за Женей?» – отметила она.

Отмечается, что девушка также обвинила фигуристку в том, что та зачастую повторяет фото и видео Медведевой с задержкой в один день.

«Видео я записала еще вчера», – позже отметила Загитова, дав понять, что не думала повторять что-либо.

Ранее Загитова вызвала бурю негодования у своих поклонников, опубликовав видео, на котором по окончании тренировки открывает дверь ногой.

Напомним, что Загитова – самая юная фигуристка, сумевшая победить на всех главных стартах, а также первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Помимо золотой медали Олимпиады-2018 в активе россиянки победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018 года.