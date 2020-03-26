Туктамышева опубликовала видео с подготовкой к ледовому шоу Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео с тренировкой ледового шоу «Горячий лед».

«Идеально с первого дубля» или все, что нужно знать о том, как рождается синхронность в команде, - подписала опубликованное в Instagram видео спортсменка.

Ранее Туктамышева сообщила, что приложит все силы, чтобы попасть в число участников на чемпионат Европы 2021 года.

Добавим, что 23-летняя Туктамышева является чемпионкой Европы (Стокгольм) и чемпионкой мира 2015 года (Шанхай), а также победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015 (Барселона).