Косторная показала, как тренируется дома во время карантина (видео) - Советский спорт
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31 марта 2020 18:46Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Косторная показала, как тренируется дома во время карантина (видео)

16-летняя чемпионка Европа призывает не выходить на улицу без лишней необходимости.

«Профиль» сообщает, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала в инстаграме видеозапись с домашними тренировками.

«Всем привет. Несмотря на карантин, я, как и все спортсмены, продолжаю тренироваться, оставаясь дома. Пожалуйста, берегите себя и своих близких», – написала Косторная.

Напомним, что в декабре Алена завоевала серебро на чемпионате России в Красноярске в женском одиночном катании, а в январе стала лучшей на чемпионате Европы в австрийском Граце.

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