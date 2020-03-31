Косторная показала, как тренируется дома во время карантина (видео)

«Профиль» сообщает, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала в инстаграме видеозапись с домашними тренировками.
«Всем привет. Несмотря на карантин, я, как и все спортсмены, продолжаю тренироваться, оставаясь дома. Пожалуйста, берегите себя и своих близких», – написала Косторная.
Напомним, что в декабре Алена завоевала серебро на чемпионате России в Красноярске в женском одиночном катании, а в январе стала лучшей на чемпионате Европы в австрийском Граце.
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