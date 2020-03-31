Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома Олимпийской чемпионке помогала маленькая собачонка.

Алина Загитова на своей странице в инстаграме опубликовала ускоренную видеозапись своей тренировке в домашних условиях, призвав оставаться дома во время карантина.

«Оставайтесь дома… Берегите себя и своих близких и обязательно занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении».

В активе Загитовой девушки золотая медаль Олимпиады-2018, а также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го. В декабре прошлого года 17-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.