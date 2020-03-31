Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома - Советский спорт
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31 марта 2020 21:47Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома

Олимпийской чемпионке помогала маленькая собачонка.

Алина Загитова на своей странице в инстаграме опубликовала ускоренную видеозапись своей тренировке в домашних условиях, призвав оставаться дома во время карантина.

«Оставайтесь дома… Берегите себя и своих близких и обязательно занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении».

В активе Загитовой девушки золотая медаль Олимпиады-2018, а также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го. В декабре прошлого года 17-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

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Оставайтесь дома ... Берегите себя и своих близких ☝️👨‍👩‍👧‍👧... и обязательно Занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении 😉 🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️ Stay at Home... Take care of your family, friends and yourself... and keep on training to be in a good mood 😉 🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️🏋🏼‍♀️ 家にいて...家族、友達、自分との時間を大切に...そして、いい気分になるためにもトレーニングを続けましょう😉 #ОставайсяДома #StayHome #おうち時間 #карантин #behealthy #training #健康 #検疫

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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