Продюсер Ари Закарян: Отмена чемпионата мира по фигурному катанию стала шоком для всех Отмененные соревнования, по его мнению, не нужно проводить и даже осенью из-за пандемии коронавируса в мире.

Известный продюсер и один из соавторов ледового «Оскара» Ари Закарян признался, что новость об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, повергла всех в шок.

Однако специалист отметил, что при нынешней ситуации это было правильным решением и торопить ситуацию не стоит.

«Для всех, кто был причастен к реализации проекта, начиная с меня и Оливера Хенера (владельца швейцарского шоу Art on Ice) и заканчивая канадской федерацией фигурного катания и ISU, известие о том, что ЧМ не состоится, стало колоссальным шоком. В отличие от большинства болельщиков, мы слишком хорошо понимали, сколько сил, нервов и денег всеми нами вложено в этот проект. Я много раз говорил: наш вид спорта и без коронавируса переживает сейчас достаточно сложные времена — держится на плаву прежде всего за счет России и Японии. Как фигурное катание переживет нынешний удар, в каком виде и с какими возможностями вернется к нормальной жизни предсказать, думаю, не возьмется никто. Сам я всегда был оптимистом, но сейчас испытываю лишь одно чувство — колоссальное внутреннее негодование, а также растерянность», — приводит RT слова Закаряна.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.