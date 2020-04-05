Евгения Медведева: Я привыкла жить в Канаде и чувствую, что жизнь налаживается

- Я честно не хочу говорить о последних двух сезонах. Два года назад я не ожидала, что столько разных сложностей свалятся в один момент. В каких-то моментах я делала лучшее, что могла, я привыкла жить в Канаде и я чувствую, что жизнь налаживается, но все равно бывают тяжелые дни, - цитирует Медведеву группа Вконтакте «Евгения Медведева навсегда» со ссылкой на журнал Number Plus.
Ранее Евгения Медведева на своей странице в Instagram сообщила, что отправилась из Канады в Японию.
Напомним, что на декабрьском чемпионате России в Красноярске Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с коньком и не смогла отобраться в сборную страны на январский чемпионат Европы.
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