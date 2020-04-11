Плющенко о карантине: У меня есть перепела, они несут яйца, мы их едим Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о жизни в условиях самоизоляции.

Издание «Фонтанка» спросило Плющенко, закупился ли он продуктами. «Да, я поехал в магазин и купил четыре машины продуктов, - ответил фигурист. - В принципе, у нас все необходимое есть. Плюс еще оставались запасы из моего хозяйства в Ленинградской области — мясо, курица, картошка и остальное. Хлеб мы печем сами. Еще у меня есть перепела, которые несут яйца каждый день, а мы их едим. Все есть, да».

Также Плющенко рассказал о друзьях, которые попали в Коммунарку с коронавирусом и были подключены к аппаратам ИВЛ.