Анна Щербакова: Пока я не могу представить, когда наступит конец моей карьеры Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, когда примет решение о завершении соревновательной карьеры.

- Пока я не могу представить, когда наступит конец моей карьеры. Однозначно я еще не все сказала в фигурном катании. По-моему, заканчивать надо тогда, когда есть чувство, что ты сделал все что хотел. Когда ко мне придет непонимание, зачем мне дальше идти на тренировку, тогда придет и время закончить, - приводит слова Щербаковой «РИА Новости».

Ранее Щербакова рассказала как поддерживает форму во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Фигуристка отметила, что во время тренировок она выполняет ряд различных упражнений, прыжки и делает растяжку, а в общей сложности разминки занимают у нее примерно три часа.