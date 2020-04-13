Анна Щербакова: Пока я не могу представить, когда наступит конец моей карьеры

- Пока я не могу представить, когда наступит конец моей карьеры. Однозначно я еще не все сказала в фигурном катании. По-моему, заканчивать надо тогда, когда есть чувство, что ты сделал все что хотел. Когда ко мне придет непонимание, зачем мне дальше идти на тренировку, тогда придет и время закончить, - приводит слова Щербаковой «РИА Новости».
Ранее Щербакова рассказала как поддерживает форму во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Фигуристка отметила, что во время тренировок она выполняет ряд различных упражнений, прыжки и делает растяжку, а в общей сложности разминки занимают у нее примерно три часа.
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