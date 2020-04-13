Сергей Шахрай: Борюсь с коронавирусом березовым соком

«Мы с женой купили простой деревенский дом, потихоньку привели в порядок, - признался 61-летний Шахрай в интервью «Советскому спорту». - Вот летом провели водопровод и канализацию, есть горячая вода. Интернет есть – все блага цивилизации. В этом плане городу ничем не уступаем. А преимущества очевидны – свежий воздух и большой участок... Сейчас перешел на березовый сок, у меня на участке березы растут. Вот добываю сок, борюсь им с вирусом. Он очень полезный, там много всяких полезный компонентов. Мало того – из клена теперь сок добываю».
Полная версия интервью с Шахраем
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