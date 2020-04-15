Алена Косторная: Мешает, когда называют идеальной, никто не идеален, а я - уж тем более

- Мешает, когда называют идеальной. Никто не идеален, а я - уж тем более. Наверное, ни к кому не было столько претензий, сколько ко мне. И они взялись не просто так, я правда понимаю, что где-то я очень сильно «косячу». Со мной не соскучишься. Поэтому эта идеальность - действительно просто образ, - приводит слова Косторной ТАСС.
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Напомним, что Косторная - действующая чемпионка Европы и победительница Финала серии Гран-при 2020 года.
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