Cosmopolitan опубликовал видео со съемок Загитовой на обложку журнала

«А вот и долгожданный backstage со съемки нашей обложки с Алиной Загитовой», - говорится в подписи к видео, опубликованном в официальном «инстаграме» журнала.
Ранее олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании рассказала о своем отношении к негативным комментариям в соцсетях.
Добавим, что в активе Загитовой кроме золотой медали Олимпиады-2018, также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го.
Отметим, что в декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана объявила о приостановке карьеры.
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