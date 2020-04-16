Cosmopolitan опубликовал видео со съемок Загитовой на обложку журнала - Советский спорт
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16 апреля 2020 09:02Фигурное катание

Cosmopolitan опубликовал видео со съемок Загитовой на обложку журнала

Журнал Cosmopolitan опубликовал видео со съемок Алины Загитовой для обложки майского журнала.

«А вот и долгожданный backstage со съемки нашей обложки с Алиной Загитовой», - говорится в подписи к видео, опубликованном в официальном «инстаграме» журнала.

Ранее олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании рассказала о своем отношении к негативным комментариям в соцсетях.

Добавим, что в активе Загитовой кроме золотой медали Олимпиады-2018, также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го.

Отметим, что в декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана объявила о приостановке карьеры.

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