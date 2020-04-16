Евгения Медведева - о переносе Prism On Ice: Мы обязательно вернемся в июне следующего года - Советский спорт
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16 апреля 2020 11:49Фигурное катание

Евгения Медведева - о переносе Prism On Ice: Мы обязательно вернемся в июне следующего года

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти с 5 по 7 июня в японской Канагаве.

- Принято решение о переносе Prism On Ice. Мне жаль, что мы не сможем выступить перед вами в июне, но мы обязательно вернемся летом следующего года. А до тех пор, пожалуйста, ждите Prism On Ice! Я тоже с нетерпением жду встречи с вами и искренне желаю всем здоровья и оставаться в изоляции, - приводит слова Медведевой пресс-служба шоу.

Напомним, что ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, перенесено из соображений безопасности зрителей, исполнителей и персонала, а также для предотвращения распространения коронавируса.

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