Евгения Медведева - о переносе Prism On Ice: Мы обязательно вернемся в июне следующего года Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти с 5 по 7 июня в японской Канагаве.

- Принято решение о переносе Prism On Ice. Мне жаль, что мы не сможем выступить перед вами в июне, но мы обязательно вернемся летом следующего года. А до тех пор, пожалуйста, ждите Prism On Ice! Я тоже с нетерпением жду встречи с вами и искренне желаю всем здоровья и оставаться в изоляции, - приводит слова Медведевой пресс-служба шоу.

Напомним, что ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, перенесено из соображений безопасности зрителей, исполнителей и персонала, а также для предотвращения распространения коронавируса.