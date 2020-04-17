Алексей Мишин: Отмена чемпионата мира – это трагедия жизни, для тех, кто мог выиграть медали - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 12:33Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Алексей Мишин: Отмена чемпионата мира – это трагедия жизни, для тех, кто мог выиграть медали

Заслуженный тренер СССР и России прокомментировал отмену турнира сильнейших фигуристов планеты.

Алексей Мишин считает, что отмена чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года станет жизненной трагедией для многих спортсменов.

«Для тех людей, которые могли выиграть или занять призовое место на чемпионате мира, – это трагедия жизни, – заявил Мишин в интервью News.ru – Но по сравнению с той ситуацией, в которой находится наша страна и человечество, отмена соревнований – это событие, которое несопоставимо с той тяжелой ситуацией, в которой находится весь мир. Поэтому, говоря с этой позиции, думается, что решение Международного союза конькобежцев правильное и разумное».

Чемпионат мира должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, но из-за пандемии коронавируса проведение соревнований в эти сроки оказалось невозможным. В Международном союзе конькобежцев надеялись организовать ЧМ-2020 осенью, однако в итоге от этой идеи отказались.

Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником   16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав
С днем рождения, Сокольники! Легендарный стадион открылся для болельщиков 14 апреля 1956 года. 14.04.2020 22:00 Хоккей Федоровский Александр
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру Спойлер – это не Гретцки. Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть II 14.04.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ. 15.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Акинфеев – фанатам: Не бросайте ничего с трибун. Это угроза карьере и жизни Вратарь армейцев Игорь Акинфеев дал большое интервью клубному ТВ. Вот самые интересные фрагменты. 16.04.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Новости
13:25 Футбол Чемпион мира и легенда «Лидс Юнайтед» Хантер скончался в возрасте 76 лет от коронавируса
13:11 Футбол Источник: Групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 стартует 20 октября
13:03 Гандбол Трефилов о карантине: Дле чего мы сейчас тренируемся, чтобы девушки купальники рекламировали?
12:59 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Отмена чемпионата мира – правильное решение, нет смысла мучить спортсменов
12:50 Баскетбол В World Press Photo выбрали лучшую спортивную фотографию 2019 года
12:33 Фигурное катание Алексей Мишин: Отмена чемпионата мира – это трагедия жизни, для тех, кто мог выиграть медали
12:08 Футбол Андрей Аршавин: Телевидение – это интересно, на «Матч ТВ» меня приняли хорошо
11:54 Футбол Андрей Аршавин: Российские тренеры мне не доверяли
11:32 Хоккей Рассказов продлил контракт с «Амуром»
11:31 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 17 апреля
11:22 Хоккей В «Салавате Юлаеве» задерживают зарплаты из-за финансовых проблем
11:04 Футбол Вадим Евсеев: Бышовец убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны
10:32 Хоккей Владимир Крикунов: Яшкин продолжит играть за «Динамо», мы хотим сохранить ударное звено
10:22 Теннис Шарапова продаст на аукционе ракету, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом
10:13 Хоккей Агент Черных: Обойти потолок зарплат в КХЛ невозможно
09:46 Хоккей Дональд Трамп: Профессиональные лиги США возобновят сезон без зрителей
09:38 Футбол Зико не знал о тюремном прошлом Мамаева
09:30 Футбол Клаудио Раньери: Де Росси станет великим тренером
09:28 Лыжный спорт Победитель этапа Кубка мира в Рыбинске заразилась коронавирусом
09:15 Футбол CAS обязал «Севилью» выплатить 3,7 млн евро «Нанси» за продажу Лангле в «Барселону»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Скучаем по зрителям». Какие идеи создали театры Нижнего Тагила на «удалёнке»
«Поступила с осложнениями». Ещё одна женщина вылечилась от коронавируса в Приморье
Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Удмуртии
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика