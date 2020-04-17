Алексей Мишин: Отмена чемпионата мира – это трагедия жизни, для тех, кто мог выиграть медали Заслуженный тренер СССР и России прокомментировал отмену турнира сильнейших фигуристов планеты.

Алексей Мишин считает, что отмена чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года станет жизненной трагедией для многих спортсменов.

«Для тех людей, которые могли выиграть или занять призовое место на чемпионате мира, – это трагедия жизни, – заявил Мишин в интервью News.ru – Но по сравнению с той ситуацией, в которой находится наша страна и человечество, отмена соревнований – это событие, которое несопоставимо с той тяжелой ситуацией, в которой находится весь мир. Поэтому, говоря с этой позиции, думается, что решение Международного союза конькобежцев правильное и разумное».

Чемпионат мира должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, но из-за пандемии коронавируса проведение соревнований в эти сроки оказалось невозможным. В Международном союзе конькобежцев надеялись организовать ЧМ-2020 осенью, однако в итоге от этой идеи отказались.