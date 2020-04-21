Загитова и Трусова выступят в роли тренеров для занятий спортом в домашних условиях

Ведущие спортсмены страны дадут серию тренировок, которые будут состоять из упражнений, рассчитанных на выполнение в домашних условиях. Проект реализуется в рамках общего направления по борьбе с пандемией коронавируса #сидидома. Онлайн-тренировки будут бесплатно транслироваться в Яндекс.Эфире.
В проекте приняли участие фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев, футболист Евгений Алдонин и многие другие спортсмены.
В Яндекс.Эфире создан специальный тематический раздел #лучшедома. В этом разделе в блоке «Фитнес дома» и будут размещены тренировки от спортсменов.
Каждая тренировка имеет хронометраж до трёх минут. Все упражнения рассчитаны на выполнение в домашних условиях и не требуют особой физической подготовки.
Кроме того, в Яндекс.Эфире каждый день в 10.00 профессиональные тренеры бесплатно проводят утренние тренировки на канале Workout. Каждую неделю — с новым тренером. С 20 по 26 апреля занятия будет вести Кристина Курненина, профессиональный инструктор групповых программ, персональный тренер, тренер в IBA Group.
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