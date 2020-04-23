Татьяна Тарасова: Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад и устраивать балет на льду? Заслуженный тренер СССР считает, что ISU не должна ограничивать возможность исполнения сложных прыжков.

Татьяна Тарасова в интервью для официального сайта Федерации фигурного катания на коньках России заявила о том, что она выступает против введения искусственных ограничений в правилах. По ее мнению, попытки упростить фигурное катание могут погубить этот вид спорта.

«Многие просто не понимают сути спорта, как достигаются эти рекорды, как спортсмены двигают вперед фигурное катание, – заявила Тарасова. – Не понимают, что людьми движет интерес. Что ты не можешь заставить ребенка прыгать четверной. Не можешь научить, если внутри у него нет к этому интереса…

То, что иностранцы нас критикуют, понятно. У них нет такой системы подготовки, какая есть у нас. Мы начинаем подготовку с раннего возраста. И уже с этого момента у иностранцев идет отставание. У нас абсолютно профессиональная система, поэтому наши девочки первыми и стали делать эти сложные прыжки. Мы давно поняли, как надо тренироваться. За границей фигурное катание как развлечение. А у нас профессиональный спорт.

Поэтому, я считаю, направление, выбранное ISU, неверным. Кому-то хочется по нижней планке способностей определять будущее фигурного катания. А я лично хочу, чтобы правила соответствовали высшей планке. Скажите Арутюняну, чтобы запретил Чену прыгать четверные. Или другим тренерам. Как тогда выходить в лидеры, приближаться к таким как Юдзуру Ханю, если не усложняться? Когда на чемпионате мира Чен впервые прыгнул 5 четверных, то говорили, что в его программе нет ничего, кроме прыжков. А сейчас программы Чена называют выдающимися. И это так на самом деле!

Поэтому люди, принимающие решения, должны прислушаться к нам, тренерам, которые больше 50 лет провели на льду. Сначала сами выступали на чемпионатах Европы и мира, потом долгое время работали тренерами, и сейчас продолжают. И все эти годы искали, находили новые пути развития фигурного катания. Ведь это еще и вопрос доверия к тем, кто нами руководит. И если тормозить прогресс, то можно потерять доверие тех, кто создает фигурное катание, доверие тренеров и фигуристов.

Поэтому мое мнение: ничего нельзя запрещать. И нужно разрешить четверной в короткой программе. Разрешить! Пусть каждый берет тем, чем может. Вот это будет развитие спорта! Да и зачем запрещать? Это не принесет спортсменам новых побед. Даже над собой. Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад? Зачем балет на льду устраивать? И кто может сказать, что сложно, что несложно, если это уже сейчас делают больше 6 фигуристок в мире. А если посмотреть на юниорок, то мы увидим, что минимум 10 человек это будет делать.

Все сказанное не отменяет художественного впечатления от программ, катания в музыку, создания художественных образов... Но технически полноценные оценки не могут быть без многооборотных прыжков. Это трюк, а на трюк идут люди. И не надо думать, что людям не интересно. Людям только это и интересно. Если встать на путь упрощения, это погубит интерес к фигурному катанию. Да и само фигурное катание».