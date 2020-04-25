Плющенко вместе с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов (видео) - Советский спорт
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25 апреля 2020 22:28Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Плющенко вместе с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов (видео)

Продуктовые наборы будут переданы волонтерам Московской области.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе со своей супругой Яной Рудковской и семилетним сыном Александром подготовил 100 подарков для ветеранов и пожилых людей ко Дню Победы.

«Добрые дела, которые так важны в это непростое время! – написал Плющенко в своей странице в инстаграме. – Передали через волонтеров Подмосковья для ветеранов ВОВ и для детского хосписа «Домодедово». Первым, кто получил нашу маленькую поддержку, был Сафиулин Вакир Зиннатович, 97 лет, участник ВОВ, Щелково».

В подарок от Плющенко и его семьи входят входят чай, красная икра, шпроты, конфеты Рафаэлло с малиной, сгущенное молоко, кукуруза и зелёный горошек, вафли, макароны и гречка.

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