Плющенко вместе с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов (видео)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе со своей супругой Яной Рудковской и семилетним сыном Александром подготовил 100 подарков для ветеранов и пожилых людей ко Дню Победы.
«Добрые дела, которые так важны в это непростое время! – написал Плющенко в своей странице в инстаграме. – Передали через волонтеров Подмосковья для ветеранов ВОВ и для детского хосписа «Домодедово». Первым, кто получил нашу маленькую поддержку, был Сафиулин Вакир Зиннатович, 97 лет, участник ВОВ, Щелково».
В подарок от Плющенко и его семьи входят входят чай, красная икра, шпроты, конфеты Рафаэлло с малиной, сгущенное молоко, кукуруза и зелёный горошек, вафли, макароны и гречка.
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