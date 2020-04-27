Фигуристка Туктамышева рассказала о перспективах материнства

«Если у меня будет ребенок, мне кажется, он будет активный, - заявила Туктамышева в прямом эфире инстаграма Татьяны Волосожар. - Но я не буду ничего ему навязывать. Если захочет заниматься спортом, пусть занимается, не захочет – не надо... Может, у него будет музыка, может, искусство какое-то... Сейчас я на самом деле жалею, что очень много было фигурного катания и спорта в моей жизни, не удалось развить какие-то духовные качества... Поэтому ребенку я постараюсь дать максимум возможностей. Пусть выбирает, что нравится».
Напомним, что чемпионка мира 2015 года развила серьезную активность в инстаграме в период пандемии. Ранее Туктамышева приняла участие в «челлендже с подушками». Накануне она опубликовало эффектное фото в ярко-красном костюме, о который «обожгла большой палец» Евгения Медведева.
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